Il maltempo si intensifica, in Toscana vento fino a 126 km/h e onde fino a 8 metri

Raffiche fino a 126 km/h alla Gorgona, 80-90 km/h sul litorale centrale, oltre i 100-110 km/h sui rilievi. Onde fino a 8 metri alla Gorgona, 5 metri al Gombo, Pisa: è quanto ha riportato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, fornendo un aggiornamento sulla situazione maltempo nella regione, in peggioramento. Nelle prossime ore tendenza a rotazione del vento a Maestrale; le raffiche più forti, sempre intorno agli 80-100 km/h, tenderanno a spostarsi fra il basso livornese e l’Isola d’Elba; forti raffiche a 60-80 km/h sulle zone centrali.

