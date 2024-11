Von der Leyen assicura stoccaggi di gas pieni e sostegno all’Austria 

MeteoWeb

“Ancora una volta Putin usa l’energia come arma. Sta cercando di ricattare l’Austria e l’Europa tagliando le forniture di gas. Siamo preparati a questo e pronti per l’inverno. Gli stoccaggi di gas in tutta l’Ue sono pieni”. Lo scrive in un post sul social X il presidente della Commissione europea Ursula von de Leyen, dopo che Gazprom ha annunciato lo stop delle forniture all’Austria.“Come ho detto a Karl Nehammer ieri, l’Europa è unita nel sostenere l’Austria”, ha aggiunto von der Leyen.

