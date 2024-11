Zuckerberg a cena con Trump a Mar-a-Lago

MeteoWeb

Mark Zuckerberg, fondatore di Meta e proprietario di Facebook, ha partecipato a una cena presso il resort Mar-a-Lago del presidente eletto Donald Trump. La notizia, rivelata dal vice capo dello staff per le politiche della Casa Bianca, Stephen Miller, è stata riportata durante un’intervista a Fox News. “Mark – ha dichiarato Miller – ha i propri interessi e la propria compagnia, ma ha detto chiaramente di voler sostenere il rinnovamento dell’America sotto la guida del presidente Trump“.

L’incontro rappresenta un momento significativo nel rapporto tra i due. Zuckerberg aveva infatti bannato Trump dai social dopo l’insurrezione del 6 gennaio 2021, quando centinaia di sostenitori trumpiani avevano assaltato il Congresso nel tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden.

La tensione tra Zuckerberg e Trump non è nuova. Nel suo libro “Save America“, pubblicato mesi fa, Trump aveva accusato Zuckerberg di aver “complottato” contro di lui durante le elezioni presidenziali del 2020. Nel testo, l’ex presidente aveva anche avvertito che, in caso di simili azioni nelle prossime presidenziali, ci sarebbero state conseguenze severe: “Potrebbe passare – aveva detto Trump – il resto della sua vita in prigione“.

L’incontro a Mar-a-Lago, quindi, potrebbe segnare un punto di svolta nelle relazioni tra i due influenti protagonisti della politica e del mondo tecnologico americano.

