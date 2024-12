Accordo Ue per rinvio di un anno della legge sulla deforestazione

MeteoWeb

I negoziatori dell’Eurocamera e dei Paesi Ue hanno raggiunto questa sera un accordo politico per il rinvio di un anno del regolamento contro la deforestazione importata. “Consentirà tempo sufficiente per la preparazione e un’attuazione senza problemi“, ha scritto su X la presidenza ungherese dell’Ue, annunciando l’intesa politica dopo il secondo round di colloqui negoziali tra le due istituzioni, mediati dalla Commissione europea. La legge rafforza i controlli dell’Ue sugli operatori o commercianti che devono poter dimostrare che alcuni prodotti immessi sul mercato Ue – come caffè, cacao e olio di palma – non arrivino da terreni recentemente disboscati o che hanno contribuito in qualche modo al degrado forestale.

Secondo l’accordo, la legge entrerà in vigore il 30 dicembre 2025 per le grandi aziende e il 30 giugno 2026 per le Pmi, invece che rispettivamente dicembre 2024 e giugno 2025. L’accordo raggiunto non prevede modifiche al testo originale, al contrario di quanto aveva tentato il Parlamento europeo nella sua prima votazione in cui aveva chiesto l’inserimento di una nuova categoria di Paesi dove il rischio deforestazione era da considerarsi nulla. “Non cambierà la legge nella sostanza; semplicemente dà a tutte le aziende e agli agricoltori 12 mesi in più per adattarsi”, ha scritto via social il nuovo Commissario all’ambiente, Jessika Roswall.

