Aereo precipita a Gramado, particolari spaventosi: distrutte case e un negozio, bilancio drammatico

L’Agenzia di difesa civile brasiliana afferma che un piccolo aereo si è schiantato in una città brasiliana popolare tra i turisti e tutti i 10 passeggeri e l’equipaggio a bordo sono morti. Più di una dozzina di persone che erano a terra domenica sono state portate in ospedale con ferite tra cui inalazione di fumo e si dice che due siano in condizioni critiche. I media locali riferiscono che i passeggeri erano membri della stessa famiglia. Non è immediatamente chiaro cosa abbia causato l’incidente.

Gramado si trova nelle montagne della Serra Gaucha ed è una meta popolare per le vacanze di Natale. L’agenzia in un post su X ha affermato che l’aereo ha colpito il camino di una casa e poi il secondo piano di un edificio prima di schiantarsi contro un negozio di telefonia mobile in un quartiere prevalentemente residenziale di Gramado. I media locali hanno riferito che l’aereo era pilotato da Luiz Claudio Galeazzi, un uomo d’affari brasiliano che stava viaggiando con la sua famiglia nello Stato di San Paolo. In una dichiarazione pubblicata su LinkedIn, la società di Galeazzi, Galeazzi & Associados, ha confermato che il 61enne era sull’aereo, aggiungendo che viaggiava con la moglie, le loro tre figlie, diversi altri familiari e un altro dipendente dell’azienda, deceduto nell’incidente.

“In questo momento di intenso dolore siamo profondamente grati per le manifestazioni di solidarietà e amore che abbiamo ricevuto da amici, colleghi e dalla comunità”, si legge nella dichiarazione. “Esprimiamo inoltre la nostra solidarietà a coloro che sono stati colpiti da questo incidente nella regione”. Le telecamere di sicurezza hanno filmato il piccolo aereo Piper in partenza dall’aeroporto di Canela nello stato di Rio Grande do Sul, pochi minuti prima che si schiantasse a Gramado, che dista circa 10 km dall’aeroporto.

