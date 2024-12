Dramma a Gramado, aereo precipita: “nessuna persona è sopravvissuta” | VIDEO

Almeno nove persone sono rimaste uccise nell’incidente che ha coinvolto un aereo piccolo, precipitato nei pressi di una zona commerciale della città turistica di Gramado nel sud del Brasile. “Ci sono nove morti confermati dai servizi di protezione civile e nessuna persona a bordo dell’aereo è sopravvissuta”, ha dichiarato alla Afo Cleber dos Santos Lima, direttore del dipartimento della polizia locale.

Um avião de pequeno porte acaba de cair na Rua das Hortências, em Gramado, próximo ao restaurante Aquecee e à loja da Prawer.

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 10 pessoas viajavam no avião, incluindo crianças e o piloto.

Outras 15 pessoas foram socorridas, a… pic.twitter.com/rHv0wGf9Sm

— André GAP 🇧🇷 (@AndreGA_Pe) December 22, 2024