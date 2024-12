L’AIDS uccide 250 under 14 ogni giorno. Oggi la Giornata Mondiale

MeteoWeb

Nonostante i progressi nelle cure, l’HIV continua a essere una minaccia globale, con oltre 250 bambini under 14 che muoiono ogni giorno a causa di malattie legate all’AIDS. Nel 2023, ogni giorno 330 bambini tra 0 e 14 anni hanno contratto il virus, e oltre 90.000 bambini e adolescenti sono morti per malattie legate all’AIDS, con il 73% dei decessi tra bambini sotto i 10 anni. Sebbene il 77% degli adulti abbia accesso alla terapia antiretrovirale (ART), solo il 57% dei bambini e il 65% degli adolescenti riesce a ottenere le cure necessarie. Le ragazze adolescenti sono particolarmente vulnerabili: nel 2023, il 70% dei nuovi contagi tra i giovani tra 15 e 19 anni riguardava ragazze, con una preoccupante concentrazione in Africa subsahariana.

L’accesso alle cure rimane un problema globale, con circa 9,3 milioni di persone che vivono con l’HIV senza accesso ai trattamenti salvavita. Tuttavia, ci sono anche successi, con 19 Paesi che hanno ottenuto la certificazione per l’eliminazione della trasmissione madre-figlio dell’HIV, come Belize e Giamaica. Per contrastare l’epidemia, è essenziale garantire l’accesso universale alle cure senza paura.

