Albero caduto all’Università di Salerno: due giovani in rianimazione

MeteoWeb

Nuovi sviluppi nella terribile vicenda dei giovani colpiti da un albero abbattuto dal vento all’Università di Salerno a Fisciano il 30 novembre scorso. Uno dei ragazzi, un 25enne, è stato trasferito in terapia intensiva. Nelle scorse ore, il giovane ha avuto alcune complicazioni che hanno reso necessario il trasferimento, facendo slittare anche l’intervento per le fratture al bacino e al sacro riportate. La situazione – da quanto si apprende – resta monitorata ma sotto controllo. Più gravi le condizioni del 25enne di Eboli che è ricoverato in terapia intensiva sin dalle ore immediatamente successive all’incidente. Il quadro clinico è stabile ma considerato grave. Ha riportato una prognosi di 40 giorni, invece, il 20enne che è ancora ricoverato in ospedale.

Intanto proseguono le indagini di Polizia e Procura per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.