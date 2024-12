Allerta Meteo a Palermo: l’avviso della Protezione Civile

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Sicilia ha emesso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani. In particolare, a Palermo è stata dichiarata un’allerta gialla. L’avviso riguarda le condizioni meteorologiche avverse che potrebbero causare disagi, con una previsione di fenomeni intensi che potrebbero interessare la città e l’area circostante. L’allerta, come comunicato dalla Protezione Civile, è stata emessa in vista di una possibile situazione di criticità. Si raccomanda la massima attenzione da parte dei cittadini e delle autorità competenti, per prevenire e gestire eventuali situazioni di emergenza.

