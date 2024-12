Allerta Meteo, aria artica sull’Italia: tempo perturbato e fenomeni intensi fino a martedì

MeteoWeb

Una saccatura artica ha portato un’ondata di aria fredda sulle nostre regioni, interagendo con le acque ancora miti del Mediterraneo e innescando una profonda ciclogenesi. Questo scenario meteorologico ha determinato condizioni di forte instabilità che continueranno a interessare il Paese fino a martedì 10 dicembre, con un clima particolarmente perturbato e fenomeni intensi. Le giornate appena trascorse hanno visto il maltempo colpire duramente diverse aree d’Italia, con piogge intense che hanno interessato in particolare l’Emilia-Romagna, il Veneto e le regioni tirreniche del Centro-Sud. Accumuli significativi di neve si sono registrati sugli Appennini: a quote basse al Nord, a medie altitudini al Centro e oltre i 1200 metri al Sud. Le temperature, sebbene fredde, non hanno raggiunto valori estremi, contribuendo comunque a mantenere alta la criticità meteo.

La giornata di lunedì 9 dicembre si prevede ancora segnata dall’instabilità, con precipitazioni persistenti sulla Romagna e temporali che colpiranno le regioni tirreniche centro-meridionali. La neve continuerà a cadere sugli Appennini, ma a quote più alte rispetto ai giorni precedenti. La situazione rimarrà critica anche martedì, quando si attendono nuovi rovesci temporaleschi su Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Calabria, mantenendo alta l’attenzione per possibili disagi.

La combinazione di aria fredda e perturbazioni attive renderà ancora necessaria la massima prudenza, soprattutto nelle aree più colpite da piogge intense e nevicate. L’evoluzione delle condizioni meteo continuerà a essere aggiornata per garantire la sicurezza della popolazione e la gestione delle eventuali emergenze.

