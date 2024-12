Allerta meteo Calabria, lunedì 9 dicembre scuole chiuse: ecco l’elenco aggiornato

MeteoWeb

La Calabria continua a fare i conti con il maltempo. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal mattino di domani, lunedì 9 dicembre, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale anche in Calabria. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 9 dicembre, allerta arancione. Prevista anche la chiusura delle scuole in alcuni Comuni. Ecco l’elenco completo aggiornato.

Le scuole chiuse in Calabria

Provincia di Catanzaro

Lamezia

Gizzeria

Falerena

Nocera

Serrastretta

Platania

Martirano Lombardo

Curinga

San Mango d’Aquino

Conflenti

Provincia di Cosenza

Scigliano

Paola

Santo Stefano Rogliano

Grimaldi

Acquappesa

Belsito

Mangone

San Lucido

Scalea

Rogliano

Guardia Piemontese

Cetraro

Marzi

Praia a Mare

Provincia di Vibo Valentia

Pizzo

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.