Allerta Meteo Calabria: neve, vento e freddo intenso in arrivo

Una nuova perturbazione di origine nord-atlantica, alimentata da aria artico-marittima, è in arrivo sull’Italia e avrà effetti significativi sulla Calabria nei prossimi giorni. Il sistema depressionario, in formazione sull’Adriatico e destinato a spostarsi verso il Salento e lo Ionio calabrese, porterà un netto peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla regione, caratterizzato da piogge, venti forti e nevicate. Già dalla serata di oggi, domenica 22 dicembre, si prevedono piogge sparse sulle aree tirreniche e sulle zone interne, che proseguiranno durante la notte. In questa fase iniziale, il richiamo di aria più mite, che anticipa la perturbazione, farà innalzare la quota neve fino a 1700-1800 metri. Tuttavia, nelle ore diurne di lunedì, l’arrivo di aria più fredda porterà a un graduale abbassamento delle temperature, favorendo nevicate a partire dai 900-1000 metri, con possibilità di raggiungere quote più basse nei momenti di maggiore intensità delle precipitazioni.

Il maltempo sarà più marcato sulle aree tirreniche e interne, dove le piogge saranno più abbondanti e accompagnate da possibili temporali. Verso la serata di lunedì, le condizioni inizieranno a migliorare sulla Calabria settentrionale, mentre il maltempo continuerà a interessare la parte centrale e meridionale, con nevicate che scenderanno fino a 800 metri di altitudine.

Lunedì sarà inoltre una giornata segnata da venti occidentali molto forti, con raffiche di burrasca che contribuiranno a rendere agitato il mare Tirreno, dove le onde potrebbero superare i 4 metri di altezza. Questa intensità del vento e del moto ondoso renderà le condizioni marine particolarmente difficili lungo tutta la costa.

Martedì 24 dicembre, la perturbazione si sposterà verso sud-est, determinando un miglioramento graduale del tempo su gran parte della regione. Tuttavia, le temperature si manterranno rigide, alimentate dalle correnti fredde di tramontana. Il cielo rimarrà irregolarmente nuvoloso sul Vibonese e sul Reggino tirrenico, dove saranno possibili deboli piogge e nevicate oltre gli 800 metri. Anche le zone ioniche del Cosentino e del Crotonese potrebbero sperimentare leggere precipitazioni, con sporadiche nevicate al mattino a partire dai 500 metri, in successivo rialzo verso i 700 metri.

Per il giorno di Natale, le previsioni indicano un ulteriore miglioramento generale, anche se il freddo continuerà a essere protagonista, regalando alla Calabria un’atmosfera tipicamente invernale.

