Allerta Meteo Campania: forte vento, gelate e neve fino a Natale

La Protezione Civile regionale della Campania ha diramato un’allerta meteo per venti forti e mare agitato, con possibili nevicate e gelate su parte del territorio regionale. L’allerta sarà in vigore dalle ore 18 di oggi, lunedì 23 dicembre, fino alle 18 del giorno di Natale. Sulle zone nelle quali ricadono le fasce costiere delle province di Caserta, Napoli e Salerno sono previsti venti temporaneamente forti settentrionali, con locali raffiche, e mare agitato o molto agitato, soprattutto lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate (tranne in Basso Cilento). Sulle zone interne sono previste precipitazioni nevose prevalentemente oltre i 500 metri e localmente anche a quote inferiori, con apporti al suolo moderati. Dalla sera di martedì 24 dicembre i fenomeni tenderanno a divenire isolati, con quota in locale risalita.

Sono previste inoltre gelate, localmente persistenti, a quote superiori ai 500 metri e localmente anche a quote inferiori, sulle zone 2 (Alto Volturno, Matese), 3 (Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini), 4 (Alta Irpinia, Sannio), 5 (Tusciano, Alto Sele) e 7 (Tanagro).

A Napoli, chiusi parchi, pontile di Bagnoli e spiagge

A seguito dell’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile regionale per fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 18 di lunedì 23 dicembre, alle ore 18 di mercoledì 25 dicembre, saranno chiusi, per tutta la durata dell’allerta, i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine a Napoli.

