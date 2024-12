Allerta Meteo Campania: domani forti temporali e neve sui 1000 metri

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo gialla per precipitazioni sparse, anche con rovesci e temporali intensi che insisteranno su tutta la Campania, a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani, domenica 8 dicembre. I fenomeni potranno risultare nevosi soprattutto oltre i 1000 metri e, localmente, anche a quote inferiori. Si prevedono anche venti forti sudoccidentali, con locali rinforzi e possibili raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

Si fa presente che la particolare perturbazione in atto potrebbe portare a fenomeni di dissesto idrogeologico: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori.

La Protezione Civile regionale ricorda ai Sindaci di tutta la Campania di attivare i Centri Operativi Comunali (COC), di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile e di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni degli agenti atmosferici. Prestare attenzione agli avvisi diramati dalla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile. Non si escludono proroghe.

