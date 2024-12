Allerta Meteo Campania: domani vento forte e mare agitato

MeteoWeb

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo per venti forti e mare agitato valido dalle 6 di domani mattina, giovedì 5 dicembre per le 24 ore successive, ossia fino alle 6 di dopodomani, venerdì 6 dicembre. Il quadro meteo evidenzia, sull’intero territorio regionale, venti forti settentrionali, con locali rinforzi e locali raffiche. Il mare, lungo le coste esposte, si presenterà agitato, con possibili mareggiate. È raccomandato alle autorità competenti di monitorare il verde pubblico, di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni del moto ondoso e di attuare tutte le misure previste dalle rispettive pianificazioni comunali di protezione civile, in ordine alla fenomenologia prevista. L’avviso di allerta meteo non evidenzia rischio idrogeologico o idraulico connesso a piogge e temporali, pertanto il quadro relativo a tale criticità è verde.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.