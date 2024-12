Allerta Meteo, dopo Natale si prospetta un “Bolide Polare”: stavolta arriva dalla Russia e minaccia il Sud nel weekend

MeteoWeb

Una nuova ondata di freddo e maltempo si prospetta all’orizzonte per l’Italia, e in modo particolare per il Sud: si tratta di un Ciclone freddo che arriverà direttamente dalla Russia, velocissimo come un bolide, tra venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 dicembre, nel weekend tra Natale e Capodanno. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli lo confermano in modo unanime. Stavolta sarà un’irruzione continentale, quindi molto fredda ai bassi strati, e scivolerà sull’Italia tramite i Balcani, lungo il bordo orientale di un poderoso Anticiclone che si estenderà sull’Europa centro-occidentale.

Le carte sinottiche del modello europeo ECMWF illustrano chiaramente la traiettoria di questo vero e proprio “Bolide Polare“, che arriverà direttamente dalla Russia e che quindi porterà aria fredda di origine continentale, quindi molto più rigida ai bassi strati.

E’ ancora presto per definire i dettagli di questo ulteriore peggioramento, che è molto diverso dai precedenti: arriva da Est, sembra diretto esclusivamente al Sud, quindi non dovrebbe interessare il Nord, e sarà molto più freddo al suolo con neve a quote più basse rispetto agli ultimi due Cicloni (quello della scorsa settimana e quello in corso) che hanno origine artica e arrivano scorrendo sul mare del Nord.

Nei prossimi giorni, su MeteoWeb tutti gli aggiornamenti su quest’ulteriore ondata di maltempo. Al momento, però, occhi puntati sulle condizioni meteo estreme in atto:

