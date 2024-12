Allerta Meteo, Ciclone di 991hPa nell’Adriatico: verso storica “Taranto Low”: Centro/Sud sommerso di NEVE nelle prossime 48 ore | MAPPE

MeteoWeb

E’ arrivato sull’Italia, puntuale come da previsioni, il Ciclone di Natale che imperverserà nel nostro Paese fino al 26 Dicembre, colpendo in modo particolarmente intenso il Centro/Sud. La tempesta si trova nel medio/basso Adriatico, dove l’occhio del ciclone è visibile in modo spettacolare dalle immagini satellitari. I fenomeni di maltempo sono estesi e diffusi a tutt’Italia, anche se al Nord è tornato a splendere il sole dopo le avversità delle scorse ore. Le Alpi sono letteralmente seppellite dalla neve nei versanti esteri, con accumuli straordinari in Francia e in Svizzera ma anche in Piemonte lo “sfondamento” ha fatto il suo dovere portando tanta neve.

Il maltempo si è spostato al Centro/Sud, seguendo perfettamente la tabella di marcia prevista alla vigilia. Impetuosi venti ciclonici stanno accompagnando questa tempesta: il vento ha infatti raggiunto velocità straordinarie, con raffiche di 111km/h a Ponza, 107km/h a Capo Bellavista, 94km/h a Olbia e Ustica, 83km/h ad Ancona e Lamezia Terme, 80km/h a Palermo e Amendola.

Anche le temperature sono in picchiata, tanto che stamani ha nevicato persino sulle coste dell’Abruzzo con valori di 0°C in riva al mare. Un freddo inatteso, imprevisto, superiore rispetto alle aspettative. Le temperature stanno crollando rapidamente in tutto il Centro/Sud: in pieno giorno abbiamo +4°C a Foggia, +6°C a Cosenza, +7°C a Bari, +9°C a Reggio Calabria e Capo d’Orlando. Ed è solo l’inizio: il Ciclone si sta avvicinando proprio al suo picco massimo, che sarà nella sera-notte.

A Bari la pressione è crollata a 991hPa, a Brindisi abbiamo 992hPa, a Gioia del Colle, Amendola, Lecce e Marina di Ginosa 993hPa, a Crotone siamo a 994hPa, a Salerno abbiamo 995hPa, a Napoli e Frosinone 996hPa, a Messina 999hPa, a Bologna 1004hPa, a Torino 1007hPa e addirittura a Cagliari 1009hPa: questo significa che il ciclone è profondissimo e il gradiente barico clamoroso, con 18hPa di differenza tra Bari e Cagliari. E’ proprio questo a provocare i forti venti in atto.

Proprio questi venti continueranno a soffiare impetuosi intorno al ciclone nel basso Adriatico, per tutto il pomeriggio-sera di oggi:

La traiettoria del Ciclone è confermata nell’evoluzione successiva: scivolerà nel mar Jonio, posizionandosi la prossima notte nel Golfo di Taranto e poi rimanendo sul mar Jonio per tutto il giorno di Natale. Avremo così una storica Taranto Low: è la configurazione ideale per le più grandi nevicate della storia del Centro/Sud Italia, e si verifica molto raramente. I precedenti sono clamorosi (31 gennaio 1999, 31 dicembre 2014) e anche se quest’anno le temperature al suolo sono di qualche grado superiori a quegli eventi storici quando si imbiancarono copiosamente le coste del Sud, stavolta avremo accumuli abbondanti fino a quote bassissime e piogge torrenziali sui litorali, localmente imbiancati come accaduto stamani in Abruzzo.

Nel pomeriggio-sera di oggi il maltempo si intensificherà proprio al Centro/Sud, tra Abruzzo, Molise, Puglia, zone interne di Basilicata e Campania, e Calabria e Sicilia. Eloquente la mappa del modello Moloch del CNR-ISAC:

La neve cadrà abbondante in serata, fin sulle coste delle Marche meridionali e in Abruzzo, ma a quote bassissime anche in Molise. Nevicherà oltre i 300–400 metri in Puglia e Basilicata e oltre i 400–500 metri in Calabria e Sicilia, in modo molto abbondante ed esteso su tutto il territorio. Continuerà a nevicare copiosamente anche sulle Alpi e sui Balcani:

La giornata di domani, martedì 24 dicembre, segnerà la storia della meteorologia. Alla Vigilia di Natale, infatti, questo Ciclone sul mar Jonio alimenterà forte maltempo e tanta neve al Centro/Sud. Le zone più colpite saranno sempre le medesime: Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, zone interne della Campania, e ancora all’estremo Sud Calabria e Sicilia:

La neve cadrà in modo eccezionale per estensione, intensità e accumuli sin dalle prime ore del mattino. Avremo oltre un metro di neve fresca sui rilievi di Abruzzo e Molise, tanta neve anche sulle Murge oltre i 200–300 metri, nel cuore della Puglia. Neve molto abbondante anche in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia:

Il Ciclone scivolerà sul mar Jonio lasciando tutta l’Italia sotto il flusso delle correnti fredde provenienti dai Balcani, e continuando ad alimentare forte maltempo nelle Regioni Adriatiche e al Sud:

I venti continueranno a soffiare in modo intenso, seppur attenuati rispetto ad oggi. Avremo una forte tramontana sull’Adriatico e sul Tirreno, con venti impetuosi nel Golfo di Taranto dove il Ciclone sarà ancora molto profondo e flagellerà la Calabria jonica con raffiche davvero impetuose. Questi venti saranno molto freddi e continueranno ad alimentare forti mareggiate lungo tutte le coste esposte:

Il maltempo persisterà sempre nelle stesse aree anche nel pomeriggio-sera di domani, e quindi nella prima parte della Notte di Natale, con addirittura precipitazioni in intensificazione nelle zone più esposte alle correnti cicloniche e quindi in Abruzzo, Molise e Sicilia:

Ovviamente continuerà a nevicare copiosamente fino a bassa quota, incrementando ulteriormente gli accumuli nivometrici che saranno davvero straordinari:

Il Ciclone, nel giorno di Natale, si allontanerà sulla Grecia mentre sull’Europa centrale avanzerà un grosso Anticiclone con valori massimi di oltre 1037hPa sulle Alpi.

Proprio nel giorno di Natale questo Anticiclone si estenderà a gran parte d’Europa, continuando a favorire l’afflusso d’aria fredda dai Balcani all’Italia, mantenendo una circolazione orientale che nei giorni successivi farà un’altra sorpresina fredda e nevosa al Sud.

Ma di questo parleremo nei prossimi aggiornamenti. Al momento è molto meglio concentrarsi sul nowcasting meteo.

