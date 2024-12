Maltempo, in Piemonte la neve continua a cadere: paesaggi incantevoli in Val Susa | FOTO

MeteoWeb

In Piemonte continua l’ondata di nevicate intense sulle Alpi di confine con Francia, Valle d’Aosta e Svizzera: a corredo dell’articolo le immagini da Claviere. Le tormente interessano infatti alta Val Susa e Val Formazza, con neve anche sotto i 1.000 metri. Gli accumuli maggiori si registrano nell’area del Verbano-Cusio-Ossola: all’Alpe Veglia sono caduti 102 cm, mentre a Formazza 88 cm. Più moderate le nevicate a Bardonecchia e Cesana Torinese. Le Alpi Marittime, invece, registrano scarsi accumuli, con soli 26 cm ad Argentera e valori simili a Vinadio e Limone Piemonte.

