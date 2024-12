Allerta Meteo Emilia Romagna: codice arancione per neve e pioggia

MeteoWeb

Scatta l’allerta meteo arancione su quasi tutta l’Emilia Romagna per neve e piogge. La Protezione Civile regionale ha emesso una nuova allerta che sarà in vigore per 36 ore, ossia dalle 12 di oggi, domenica 8 dicembre, fino alla mezzanotte del 10 dicembre. Ecco i dettagli dell’allerta meteo:

Dalle 12.00 del 8 dicembre allerta ARANCIONE per frane e piene dei corsi minori nelle province di PR, RE, MO, BO, RA; neve nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; stato del mare nella provincia di FE; mareggiate nella provincia di FE.

Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, BO, RA, FC, RN; per vento nelle province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; neve nelle province di PC, PR, BO, RA; stato del mare nelle province di RA, FC, RN; mareggiate nelle province di RA, FC, RN.

Dalle 00.00 del 9 dicembre allerta ARANCIONE per piene dei fiumi nelle province di RE, MO; per frane e piene dei corsi minori nelle province di RA, FC, RN; temporali nelle province di RA, FC, RN.

Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di PR, RE, MO, BO, FE, RA, RA, FC, RN; per frane e piene dei corsi minori nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN; per vento nelle province di FE, RA, FC, RN; neve nelle province di PR, RE, MO, BO, FC, RN; stato del mare nella province di FE, RA, FC, RN; mareggiate nelle province di FE, RA, FC, RN.

I dettagli sul maltempo previsto

“L’approfondimento della circolazione depressionaria sul Mediterraneo porterà a un’intensificazione dei fenomeni nel corso della giornata odierna, 8 dicembre 2024, con un proseguimento atteso anche per domani, 9 dicembre 2024”, si legge nel bollettino di allerta. “Per domenica 8 dicembre sono previste precipitazioni moderate, localmente anche elevate sul Ferrarese e sul settore centrale della regione, con nevicate a quota di 300-400 metri sull’Appennino emiliano e oltre i 500-600 metri sull’Appennino bolognese. In serata è attesa un’intensificazione delle piogge sulla Romagna”.

“Le precipitazioni in atto e quelle previste potranno generare incrementi lungo i tratti vallivi dei corsi d’acqua della pianura regionale e nel settore collinare bolognese, con livelli idrometrici sui corsi d’acqua superiori alla soglia 1. Sui settori centro occidentali saranno possibili diffusi ruscellamenti lungo i versanti, innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore e fenomeni franosi. Sui settori centro orientali i fenomeni saranno meno diffusi”, viene spiegato.

“È inoltre prevista un’intensificazione della ventilazione, con venti di burrasca moderata (62–74km/h) provenienti da nord-est, lungo la costa, in particolare tra il Ferrarese e il Ravennate, e sulla pianura emiliana. Inoltre, è atteso un aumento del moto ondoso, fino a condizioni di mare agitato, soprattutto sul settore settentrionale. Per lo stato del mare sotto costa sono possibili localizzati fenomeni di erosione e/o ingressione del litorale”, riporta il bollettino.

“Per lunedì 9 dicembre, sono previste ancora precipitazioni sul settore centro-orientale della regione, intense e persistenti sulla Romagna, dove potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Le nevicate saranno limitate a quote superiori ai 800-900 metri. È prevista la propagazione delle piene in atto nei tratti vallivi dei fiumi emiliani generate dalle precedenti precipitazioni con superamenti della soglia 2. Sul resto della pianura e sui rilievi centro-orientali le precipitazioni potranno generare incrementi dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1. Sui settori centro orientali saranno possibili diffusi ruscellamenti lungo i versanti, innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore e fenomeni franosi. Sui settori centro occidentali i fenomeni saranno meno diffusi. Lungo la costa persisteranno venti di burrasca moderata (62-74 km/h), con mare agitato al largo. Per lo stato del mare sotto costa sono possibili localizzati fenomeni di erosione e/o ingressione del litorale”, conclude il bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.