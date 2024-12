Allerta Meteo, forte maltempo in atto: Sud Italia sott’acqua, allarme per la Puglia in serata

MeteoWeb

Imperversa il maltempo al Sud Italia: come ampiamente previsto nei giorni scorsi, è una giornata da lupi nelle Regioni meridionali, fredda e piovosa, tipicamente invernale. Nevica sui rilievi oltre i 1.700/1.800 metri, piove a dirotto a valle in tutto il territorio colpito dalla siccità (ormai conclusa) dei mesi scorsi. Non parliamo solo della Sicilia, ma anche di Calabria, Molise, Puglia, Basilicata, dove abbiamo accumuli giornalieri di oltre 60mm, parziali del peggioramento iniziato ieri sera di oltre 100mm e il grosso deve ancora arrivare.

Le immagini dai satelliti meteorologici forniscono un quadro molto chiaro del maltempo in atto, concentrato nel medio e basso Adriatico e nella totalità del resto del Sud. In Sicilia abbiamo avuto forti piogge nella notte, rapidamente diffuse anche a Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo meridionale e zone interne della Campania specie meridionale.

Nel pomeriggio-sera il maltempo si intensificherà su gran parte del territorio. In Sicilia il fronte freddo proveniente dal Tirreno alimenterà ulteriori nubifragi tra Palermo e Messina, nel versante settentrionale dell’isola. Ma i fenomeni più estremi risaliranno il mar Jonio colpendo la Puglia, in modo particolare il Salento e il Golfo di Taranto, con nubifragi violentissimi. Nel “tacco d’Italia” potrebbero abbattersi fenomeni da 200mm in poche ore, vere e proprie alluvioni. Attenzione massima.

Situazione meteo molto differente al Nord, dove splende il sole ma la notte fa molto freddo. Estese e diffuse gelate fin in pianura questa mattina, con picchi di -6°C in Piemonte e valori glaciali sulle Dolomiti. Il maltempo tornerà presto anche al Nord, già nel weekend, con forti temporali e nevicate abbondanti fino a bassa quota tra sabato sera e domenica mattina.

