Gelo storico in Trentino: -40,7°C a Busa Fradusta, sull’Altopiano delle Pale di San Martino

Sull’Altopiano delle Pale di San Martino, nella suggestiva cornice della Busa Fradusta, si è registrato questa mattina un evento meteorologico di particolare rilievo. I sensori installati in loco, dotati di rilevamento in tempo reale, hanno segnalato una temperatura estremamente bassa di -40,7°C. Questo dato, rilevato alle ore 09:20, rappresenta una delle temperature più rigide della stagione.

Va sottolineato che la temperatura minima effettiva potrebbe essere stata ancora più bassa, poiché è stato rilevato un periodo di mancanza di connessione prima dell’orario indicato. Ciò apre alla possibilità che il valore registrato non rappresenti il picco effettivo del raffreddamento, ma solo il dato disponibile più significativo.

Con questo rilevamento, l’Altopiano delle Pale di San Martino segna il primo record stagionale di -40°C, il più precoce da quando, nella stagione 2016/2017, si sono iniziate a raccogliere dati analoghi. Questo risultato sottolinea ancora una volta le caratteristiche estreme del microclima di questa zona dolomitica, conosciuta per le sue condizioni atmosferiche particolarmente rigide nei mesi invernali.

Eventi come questo mettono in evidenza l’importanza di un monitoraggio costante e preciso delle condizioni meteorologiche in aree montane, sia per scopi scientifici sia per la sicurezza degli escursionisti e degli operatori che frequentano la zona. L’episodio odierno, oltre a rappresentare un dato di grande interesse per gli studiosi del clima, è anche un ulteriore richiamo alla straordinaria bellezza e severità dell’ambiente alpino.

