Allerta Meteo, fronte freddo sull’Italia: oggi forti temporali e rischio grandine, ecco dove

Allerta meteo per l’arrivo di un fronte freddo, inizio settimana all’insegna del maltempo. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino per oggi lunedì 23 dicembre

Nella giornata di oggi lunedì 23 dicembre, “una vasta saccatura nord-atlantica avvetterà aria molto fredda soprattutto in quota sull’Italia, creando un minimo orografico sul Mar Ligure. Tale vortice depressionario si sposterà velocemente verso sud-est, isolandosi tra il Basso Adriatico e il Mar Ionio alla fine dell’orario previsionale“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Il fronte freddo connesso alla depressione si troverà nella prima parte di giornata sul Basso Tirreno, e raggiungerà tutte le regioni del centro-sud entro la mattinata, portando diffusi rovesci un po’ ovunque“.

Nella seconda parte della giornata, “la parte più intensa del nocciolo freddo in quota raggiungerà il Tirreno, incrementando l’instabilità atmosferica. Sono attesi dei temporali, localmente forti, in particolare sul Basso Tirreno. I fenomeni interesseranno soprattutto le coste tirreniche di Sicilia, Calabria e Campania, con possibili grandinate, graupel e locali fenomeni vorticosi. Per tale motivo su queste zone viene emesso un livello 1 di pericolosità“.

Inoltre, “un livello 1 per temporali è valido per la Puglia settentrionale, dove il passaggio del minimo depressionario, associato a valori di geopotenziale molto bassi, potrebbe facilitare la convezione, con la possibilità di fenomeni grandinigeni provenienti dall’Adriatico e locali trombe marine. Un livello 1 viene emesso anche sulla costa balcanica che si troverà sul ramo ascendente di tale saccatura. Qui saranno presenti elevati valori di wind shear e divergenza del getto in quota, che non escludono temporali di tipo multicellulare o localmente supercellulare“.

Infine, “un livello 0 viene emesso sul resto del centro-sud e sulla Sardegna centro-meridionale per possibili rovesci localmente temporaleschi legati principalmente al passaggio del fronte freddo“.

Allerta Meteo livello 1 per il Basso Tirreno

Il bollettino PRETEMP sottolinea che “il passaggio del fronte freddo nella prima parte di giornata contribuirà a destabilizzare la colonna atmosferica, in particolare a ridosso della costa tirrenica siciliana, calabrese e campana. L’instabilità sarà accentuata dalla forte differenza termica tra il mare ancora caldo e la massa d’aria molto fredda in quota, con valori di CAPE fino a 500-600 J/kg, in gran parte concentrato nei primi 3 km della troposfera. A ridosso del fronte si formeranno, quindi, dei temporali che raggiungeranno la terraferma, intensificandosi per sollevamento orografico indotto dalle catene montuose. I fenomeni saranno anche associati a forti raffiche di vento di maestrale. In questa fase il lapse rate non supererà i -5 °C/km, motivo per il quale non sono previsti particolari fenomeni grandinigeni se non localmente. Qualche fulminazione non è comunque da escludere anche nelle zone con livello 0“.

Nella seconda parte della giornata, “la parte più intensa del nocciolo freddo in quota (con un’isoterma di -33/-34 °C a 500 hPa), contribuirà ad aumentare in maniera diffusa l’instabilità sul Basso Tirreno, con valori di CAPE intorno ai 500-600 J/kg. In particolare, si avrà una marcata diminuzione del lapse rate nella media troposfera, con valori fino a -8 °C/km. Si formeranno, quindi, delle bande temporalesche che interesseranno le coste tirreniche di Calabria e Sicilia, intensificandosi nuovamente per effetto del sollevamento orografico. Si attendono quindi dei temporali associati a grandine o graupel, con possibili accumuli al suolo. Non si escludono anche dei temporali nevosi a partire dai 700-800 metri di quota su queste zone“. Infine, “il CAPE di basso livello fino a 200 J/kg non esclude la formazione di trombe marine“.

Basso Adriatico e Balcani

Nella seconda parte di giornata “il vortice depressionario si posizionerà nel Basso Adriatico“, prosegue PRETEMP. “La depressione è associata a valori di altezza di geopotenziale molto bassi (fino a 5270 metri a 500 hPa) che faciliteranno la convezione. In particolare, la Puglia si troverà nel ramo discendente, dove fluirà la parte più fredda della massa d’aria, accentuando l’instabilità atmosferica. I valori di CAPE saranno intorno a 500 J/kg in prossimità del minimo di pressione, concentrato principalmente nei bassi strati. Anche in questo caso, si formeranno delle bande temporalesche che dall’Adriatico raggiungeranno le province centro-settentrionali, con possibilità di grandine di piccola dimensione e/o graupel. Inoltre, lungo la costa sono presenti elevati valori di elicità, con SRH fino a 300 m2/s2, che potranno favorire lo sviluppo di trombe marine“.

“Il versante balcanico, invece, trovandosi sul ramo ascendente, sarà interessato da correnti più umide e instabili meridionali, forte wind-shear (DLS fino a 25-30 m/s) e divergenza in quota, motivo per il quale non è da escludere qualche supercella tardiva lungo le coste“, conclude il bollettino PRETEMP.

