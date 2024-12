Allerta Meteo, il Ciclone di Natale flagella l’Italia: grande gelo al Nord, forte maltempo e tanta neve al Sud

MeteoWeb

Infuria il Ciclone di Natale sull’Italia: freddo, maltempo e neve in tutte le Regioni. Anche al Nord, dove splende il sole, le temperature hanno raggiunto valori polari nelle minime dell’alba di questa Vigilia di Natale. I picchi più bassi nel cuore del Piemonte, la pianura più fredda d’Italia, con -8,6°C a Capriglio, -7,7°C a Castell’Alfero, -6,2°C a San Damiano d’Asti; ma sono ancor più rilevanti i valori registrati lungo le coste dell’alto Adriatico, tra Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna, con -2,1°C a Bibione, -1,8°C a Fossalon di Grado, -1,7°C a Cavallino-Treporti, -1,6°C a Porto Tolle.

Molto freddo anche in Toscana, con -3°C a Firenze, Pistoia e Arezzo, -1°C a Grosseto e Prato, 0°C a Pisa. Al Centro/Sud imperversa il maltempo e fa molto freddo: notevoli i +3°C di Brindisi, sulla costa della Puglia, e i valori molto freddi della Sicilia, dove la colonnina di mercurio ha raggiunto questa mattina -1°C a Enna, 0°C a Ragusa, +1°C a Caltanissetta, +5°C a Catania, Agrigento e Trapani, +6°C a Siracusa.

Le immagini satellitari mostrano la circolazione Ciclonica con il minimo nel Golfo di Taranto, la Taranto Low di cui parliamo da giorni:

Confermata la traiettoria del Ciclone che nelle prossime ore scivolerà nel mar Jonio dove rimarrà per tutto il giorno di Natale e anche a Santo Stefano, giovedì 26 dicembre, seppur attenuandosi gradualmente. Le carte sinottiche del modello europeo ECMWF confermano anche il “bolide polare” dalla Russia che nel weekend colpirà il Sud: anche questo è diretto nel mar Jonio.

Allerta Meteo, la situazione sinottica tra 24 e 30 dicembre: il Ciclone di Natale e non solo...

Intanto al Centro/Sud continua a nevicare copiosamente fino a quote molto basse, e continuerà ancora non solo per tutta la giornata odierna ma anche – seppur in modo via via sempre più attenuato – nel giorno di Natale, domani, mercoledì 25 dicembre. Le zone più colpite sempre nel versante Adriatico centro/meridionale e al Sud:

