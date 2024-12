Allerta Meteo, il Nord si prepara ad un sabato sera polare: tanta neve nella notte dell’Immacolata

MeteoWeb

L’Italia si prepara ad un weekend polare per l’ennesima irruzione fredda di quest’inizio d’inverno particolarmente rigido. Una nuova ondata artica farà rapidamente crollare le temperature a partire dal Nord nel pomeriggio di sabato, in modo particolare dopo il tramonto. Il calo termico sarà molto rapido, e in serata arriverà addirittura la neve in pianura su Lombardia, Piemonte ed Emilia, oltre che nei fondovalle liguri e nelle zone alpine.

La mappa del modello Moloch del CNR-ISAC evidenzia le zone colpite dalle nevicate nella serata di sabato, quando si imbiancherà anche Milano:

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nella notte, estendendosi al Nord/Est e alla Romagna. Proprio in Emilia Romagna avremo le più grandi nevicate nella notte dell’Immacolata, con accumuli abbondanti sull’Appennino emiliano e romagnolo, fin in collina. San Marino sarà sommersa e la neve cadrà anche nell’entroterra toscano, umbro e marchigiano. Forti piogge in pianura nel Polesine e sulle Venezie.

Domenica 8 il maltempo si estenderà anche al Centro/Sud, con forti temporali e temperature in picchiata: la neve cadrà copiosa anche sull’Appennino centrale, fino a quote collinari, persino alle porte di Roma fin sui Castelli Romani.

