Allerta Meteo, inizio settimana gelido: temperature sotto zero in molte zone d’Italia

L’arrivo di un’importante massa d’aria artica cambierà radicalmente il panorama atmosferico italiano nei prossimi giorni. A partire da domenica 8 dicembre, le temperature sono destinate a subire un drastico calo, con valori che scenderanno sotto lo zero in molte aree del Paese, segnando l’inizio di una fase climatica tipicamente invernale. Questo raffreddamento sarà determinato da una dinamica atmosferica ben definita: un promontorio anticiclonico, avanzando verso le regioni più settentrionali dell’Europa, spingerà una massa d’aria gelida di origine artica verso il sud, coinvolgendo progressivamente gran parte del continente e il nostro territorio. Le conseguenze si manifesteranno in un calo termico significativo, accompagnato da venti sostenuti che intensificheranno la percezione del freddo.

Le prime aree a risentire di questa ondata gelida saranno le zone alpine, dove già nella serata di domenica si registreranno temperature in netta diminuzione. Entro lunedì 9 dicembre, il freddo si estenderà al resto della Penisola, con il Nord che sperimenterà condizioni particolarmente rigide. In queste regioni, le ampie aperture del cielo durante la notte favoriranno una dispersione del calore, portando le temperature minime sotto lo zero, soprattutto in pianura Padana. Città come Milano, Torino e Bologna saranno interessate da gelate notturne, mentre le ore diurne vedranno massime comunque contenute.

Al Centro e al Sud, invece, la presenza di una copertura nuvolosa compatta mitigherà il raffreddamento notturno, ma il freddo sarà avvertito maggiormente durante il giorno, con massime che resteranno inferiori alle medie stagionali. Le condizioni di instabilità atmosferica, associate a venti in rinforzo, accentueranno ulteriormente la sensazione di freddo, anche a causa dell’effetto del wind chill. Questo fenomeno, legato all’azione del vento sulla pelle, farà percepire temperature inferiori rispetto ai valori reali registrati dai termometri, aggravando l’impatto della discesa termica su tutto il territorio nazionale.

Il cambiamento che si prospetta segnerà una netta rottura rispetto agli ultimi giorni, con il freddo che diventerà il protagonista indiscusso della settimana. Le gelate notturne saranno diffuse al Nord, mentre al Centro-Sud l’instabilità atmosferica contribuirà a mantenere bassi i valori termici, soprattutto durante il giorno. L’ondata di freddo, quindi, non risparmierà nessuna area del Paese, abbracciando l’intero territorio con un calo progressivo e diffuso delle temperature.

Gli italiani dovranno dunque prepararsi a un inizio settimana caratterizzato da freddo intenso e venti sostenuti, elementi che porteranno l’inverno a fare il suo ingresso in grande stile.

