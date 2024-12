Allerta Meteo, la settimana inizia con temporali e grandine: ecco dove | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta meteo oggi per “possibili precipitazioni convettive persistenti in Romagna, e qualche isolato forte temporale sulle coste del basso Tirreno“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 9 dicembre, “la permanenza di un vortice depressionario sull’Italia centrale darà luogo a condizioni di instabilità diffusa, in particolare sulle regioni centro-meridionali tirreniche e tra Romagna e Alte Marche. Un livello 1 è stato emesso sulla Romagna per precipitazioni convettive persistenti“, riporta il bollettino PRETEMP. Un livello 1 “è stato emesso per le coste tirreniche siciliane, calabre e campane per possibili grandinate di piccole dimensioni (= 3 cm di diametro) ma con possibili accumuli al suolo, forti raffiche di vento, trombe marine e marginalmente precipitazioni convettive persistenti“.

Un livello 0 “è stato emesso sul resto del Centro-Sud tirrenico, alte Marche e sulle Isole Maggiori per brevi rovesci localmente intensi associati a qualche fulminazione e grandine di piccola dimensione“.

Allerta Meteo in Romagna

“Una banda di precipitazioni convettive resterà probabilmente semi-stazionaria per buona parte della giornata sulla Romagna. In particolare, tra la Romagna e le Alte Marche si formerà una linea di convergenza tra un vento da nord-ovest e un vento da nord-est che provocherà piogge maggiormente persistenti sull’Appennino romagnolo. Le correnti dal mare saranno debolmente instabili, per cui non dovrebbero causare rovesci molto intensi. La persistenza delle precipitazioni convettive sarà la causa principale di isolate criticità” spiega PRETEMP.

La situazione meteo nel Basso Tirreno

Il setup è simile a quello osservato ieri, “con CAPE attorno a 1000 J/kg e moderato wind shear in un ambiente con molta aria fredda in quota. Sono probabili vari temporali, generalmente deboli, che dal mare si sposteranno verso l’entroterra, causando solo localmente delle grandinate di piccole dimensioni, raffiche di vento e trombe marine. Piogge maggiormente persistenti sono attese sul versante tirrenico dell’Appennino meridionale, a causa del sollevamento orografico del flusso sostenuto occidentale“, conclude PRETEMP.

