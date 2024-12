Allerta Meteo, il Ciclone Artico continua a flagellare l’Italia: maltempo e neve anche domani

MeteoWeb

L’Italia continua ad essere flagellata dal maltempo provocato dal Ciclone Artico che già nel weekend ha provocato fenomeni meteo estremi in tutto il Paese, con venti impetuosi e abbondanti precipitazioni, nevose fino a bassa quota al Nord e in modo particolare in Emilia Romagna dove l’Appennino è letteralmente seppellito da accumuli straordinari e continua a nevicare forte.

Queste condizioni avverse proseguiranno anche nelle prossime ore. Anche la giornata di martedì 10 dicembre, infatti, sarà fortemente condizionata dal maltempo e dal freddo tipicamente invernale, prematuro rispetto al periodo dell’anno almeno nelle Regioni del Centro/Sud dove abbiamo temperature inferiori rispetto alle medie stagionali. Il responsabile di questa situazione è un Ciclone di origine Artica posizionato nel mar Tirreno centro/settentrionale dove rimarrà, in modo stazionario, per altre 36 ore:

Le temperature si manterranno molto basse, con nevicate a quote collinari al Nord e anche in alcune aree del Centro. Al Sud, invece, nevicherà comunque in montagna, soprattutto nel Cilento e sul Pollino con accumuli abbondanti dai 1.300 metri in su. L’aria fredda interessa gran parte d’Europa, con gelo intenso tra Francia e Germania meridionale e bufere di neve persino in Spagna, dove il freddo è arrivato anche nel Sud del Paese:

Per quanto riguarda il maltempo di martedì 10 dicembre, le piogge più forti colpiranno proprio il medio e basso Tirreno tra Lazio, Campania e Calabria settentrionale tirrenica, con locali temporali, nubifragi e grandinate fin sulle coste. Continuerà a piovere anche in Sicilia, dove da giorni diluvia proprio nelle zone in cui aveva piovuto meno nei mesi scorsi: nel centro/sud dell’isola, tra Agrigentino e Nisseno. Continuerà a piovere in modo incessante in Emilia Romagna, con ulteriori nevicate sui rilievi dai 400 metri di quota, dove gli accumuli lieviteranno ulteriormente. Maltempo (e nevicate) anche in Sardegna:

