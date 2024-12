Allerta Meteo Marche: pioggia e gragnola sulle coste, neve abbondante sulle colline

MeteoWeb

Una nuova ondata di maltempo si appresta a colpire le Marche, con una perturbazione che porterà precipitazioni diffuse e nevicate significative sui rilievi. I primi effetti si faranno sentire già nella notte, con l’avvicinarsi di una saccatura che sarà il preludio a un peggioramento delle condizioni meteo durante la giornata di domani. Le prime precipitazioni sono attese già da questa sera, preludio a un’intensificazione che coinvolgerà tutta la regione. All’interno della saccatura si manifesterà un significativo afflusso di aria fredda in quota. Questo, combinato con il minimo di bassa pressione in approfondimento lungo il medio-basso Adriatico, darà luogo a nevicate localmente abbondanti sui rilievi. Secondo le proiezioni più recenti, gli accumuli di neve oltre i 1000 metri potrebbero superare i 40-60 centimetri, con punte vicine al metro sui crinali montuosi meridionali.

La quota neve è destinata a scendere con l’arrivo della massa d’aria fredda, raggiungendo le aree di media collina interna, intorno ai 400 metri di altitudine. Tuttavia, nelle zone pianeggianti, costiere e collinari più basse, le precipitazioni si presenteranno prevalentemente sotto forma di pioggia. Non si escludono, durante i fenomeni più intensi, sporadici episodi di gragnola o neve tonda, anche se di breve durata.

Un altro elemento significativo sarà rappresentato dai venti. La giornata di domani vedrà raffiche burrascose provenienti dai quadranti settentrionali, in particolare nella prima parte della giornata, che contribuiranno a rendere il quadro meteorologico ancor più dinamico e intenso.

Questo scenario si preannuncia particolarmente rilevante per le aree montane, che riceveranno importanti accumuli di neve, mentre nelle zone a bassa quota le condizioni resteranno comunque instabili, con precipitazioni abbondanti e venti intensi.

