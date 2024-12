Allerta Meteo, focus neve e maltempo per l’Immacolata: i dettagli regione per regione

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo si sta per abbattere sull’Italia per la giornata di domenica 8 dicembre, portando neve e piogge diffuse su gran parte del territorio, con tante regioni interessate da fenomeni particolarmente intensi. Il Nord Italia, in particolare, sarà teatro di nevicate abbondanti, mentre al Centro e al Sud non mancheranno rovesci e temporali. Le regioni settentrionali saranno caratterizzate da cieli prevalentemente coperti e piogge diffuse. In Valle d’Aosta e nel Piemonte centrosettentrionale le precipitazioni saranno più deboli e irregolari, ma altrove, come in Veneto e Friuli-Venezia Giulia, si prevedono accumuli abbondanti. La neve scenderà a quote sempre più basse, con valori compresi tra i 700 e gli 800 metri sulle Alpi. Sui rilievi nordorientali, la quota neve potrebbe raggiungere i 400 metri, mentre in aree come il basso Piemonte, l’Emilia occidentale e i rilievi liguri, la neve potrebbe cadere copiosa già dai 300-400 metri, arrivando in alcune zone anche in pianura.

Rilievi come quelli del Veneto, dell’Emilia Romagna, del sud Trentino e forse del Friuli potrebbero registrare accumuli significativi, superando in alcuni casi i 50 centimetri.

Anche al Centro Italia e in Sardegna il maltempo non darà tregua, con nuvolosità compatta e rovesci sparsi che interesseranno soprattutto le regioni tirreniche e l’isola. Non mancheranno temporali, e le nevicate si verificheranno sopra i 1000 metri lungo l’Appennino, mentre in Sardegna la neve è attesa a partire dagli 800 metri. Con il passare delle ore, le precipitazioni tenderanno a diminuire su Toscana, Marche e Umbria, ma le nevicate potrebbero risultare particolarmente abbondanti in alcune aree, con accumuli superiori ai 50 centimetri. Si prevedono inoltre venti di burrasca nelle zone esposte, accompagnati da un forte Maestrale in Sardegna.

Il Sud Italia e la Sicilia saranno interessati da un moderato maltempo, con precipitazioni sparse che si concentreranno soprattutto lungo le aree tirreniche di Campania, Basilicata e Calabria. Qui, i fenomeni potrebbero assumere carattere temporalesco. Tuttavia, nel pomeriggio si assisterà a un miglioramento in Puglia, dove si apriranno ampie schiarite. Entro sera, i fenomeni si esauriranno gradualmente su Molise orientale, Appennino campano, Basilicata orientale, Calabria ionica e Sicilia centro-orientale.

Le condizioni meteorologiche resteranno critiche in molte zone, con nevicate e piogge che potrebbero causare disagi significativi. È consigliabile seguire gli aggiornamenti meteo e prestare attenzione agli eventuali avvisi di allerta emessi dalla Protezione Civile.

