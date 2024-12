Allerta Meteo, allarme temporali: “oggi attenzione dal medio Adriatico fino al Sud”

MeteoWeb

Allerta meteo oggi per rischio nubifragi, sono attese piogge localmente abbondanti e fenomeni vorticosi, qualche grandinata di piccole dimensioni e raffiche di vento convettive. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“L’evoluzione di un cut-off in quota verso l’Italia meridionale corrisponderà all’innesco di una depressione nei bassi strati che nel corso della giornata tenderà a portarsi, approfondendosi, dal Tirreno meridionale allo Ionio. Tale condizione potrà guidare la formazione di temporali ben organizzati al sud della Penisola, ma localmente fino al medio Adriatico, con particolare riferimento alle aree meridionali laddove è attesa attività convettiva anche di una certa consistenza“, si legge nel bollettino PRETEMP, valido per l’intera giornata odierna. “Sulle zone tirreniche della Sicilia, su quelle ioniche della Calabria e della Basilicata, e sulla Puglia, ma con interessamento anche dei rilievi adiacenti, viene emesso un livello 1 per piogge localmente abbondanti e fenomeni vorticosi, senza escludere qualche grandinata piccole dimensioni ma talora con accumulo al suolo e raffiche di vento convettive (livello 0). Un livello 0 per gli stessi parametri si attribuisce alle restanti regioni indicate nel dominio di previsione“.

Allerta Meteo, focus sull’area Livello 1

“In queste zone affluirà aria molto umida nei bassi strati (CAPE e PWAT più elevati), portata da flussi sud-orientali di basso livello più efficaci nel settore ionico i quali andranno a confluire con correnti settentrionali o nord-occidentali anche intense. La ventilazione meridionale sarà maggiore al mattino con uno spostamento verso est dei boundary di basso livello nel corso della giornata,” spiega PRETEMP. In particolare, “sul comparto ionico è attesa la risalita di una lingua di aria mite e umida da SE entro la quale saranno maggiori i valori di CAPE (1700-1800 J/kg) e di PWAT (>30 mm), mentre sulla confluenza tra flussi sud-orientali e settentrionali andranno ad incrementarsi i parametri di shear di basso livello (LLS 0-1 km >35 nodi; SRH 0-3 km >250 m2/s2) che, unitamente a un CAPE 0-3 km >250 J/kg appaiono favorevoli all’innesco di fenomeni vorticosi, principalmente sulle aree ioniche ma possibili anche sulle coste della Calabria ionica e sul Salento in mattinata. Saranno possibili sistemi multicellulari (QLCS o MCS) con locali nubifragi, ma non si escludono isolate supercelle SCP fino a 2) in particolare fin quando sarà attivo un getto da SSW in alta troposfera. Sul nord della Sicilia le precipitazioni potranno essere incrementate dal liftin orografico per flussi settentrionali umidi e instabili“.

