Allerta Meteo, “oggi attenzione al Sud per rovesci concentrati”

MeteoWeb

Allerta meteo “per parti di Puglia, Calabria e del Mar Ionio per possibili rovesci concentrati“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo, il bollettino

“Un cut off di aria fredda in alta quota con annessa depressione al suolo posizionata sul Mar Ionio che favorisce l’afflusso di correnti umide e di calore sensibile al livello del mare, con la formazione di temporali che possono dar luogo a forti piogge (PWAT> 25 mm) e trombe marine. Nel corso della notte, in particolare, l’indebolimento dei venti ad alta quota potrebbe favorire una maggiore stazionarietà dei fenomeni tra golfo di Metaponto e il Salentino, dove lo scirocco è più invasivo nei confronti delle terre emerse ed è stato emesso un livello 1 per possibili rovesci convettivi stazionari; a parte questa possibile eccezione i fenomeni più intensi dovrebbero concentrarsi in mare per l’indebolimento degli shear e l’allontanamento della depressione verso sud. Seguirà un miglioramento dal pomeriggio“: è quanto riporta il bollettino PRETEMP, pubblicato nella serata di ieri e valido per l’intera giornata odierna.

Temporali e trombe marine

“Tra notte e mattino l’afflusso di vento di scirocco umido e sostenuto sulla Puglia, il mar Ionio e in parte il siracusano, il quale converge con le correnti più fredde e secche da nordovest dal Tirreno, sosterrà il ML CAPE a 7-1000 J/Kg e il CAPE 0-3 Km a 2-300 J/Kg e favorirà un basso LCL stimato sui 4-600 m con rischio di trombe marine. In Puglia, poi, la formazione di un punto triplo al suolo tra scirocco, NE balcanico e nordovest tirrenico, potrebbe favorire una maggiore organizzazione dei temporali nei bassi livelli, esacerbando lo SREH 0-1 km e lo SREH 0-3 km, previsto superare i 300 m^2/s^2 con maggiore rischio di fenomeni vorticosi. Alcuni modelli tra cui SHD e WRF simulano celle più organizzate proprio su queste zone, dove lo scirocco potrà spingere il CAPE più in entroterra con accumuli anche >100 mm/6 h, che giustificano l’emissione di un livello 1“, conclude PRETEMP.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.