Allerta Meteo Piemonte: gelicidio sulle valli alpine, rischio elevato per la circolazione

Nella notte e nelle prime ore di questa mattina, le valli interne del Piemonte, in particolare tra Susa e Domodossola, sono state interessate dal fenomeno meteorologico della pioggia gelata, noto anche come gelicidio. La causa è da attribuirsi a una veloce perturbazione proveniente dai settori alpini di confine che, spingendosi dal versante francese e svizzero verso quello piemontese, ha incontrato condizioni atmosferiche anomale per il periodo.

In quota, una massa d’aria particolarmente mite ha portato lo zero termico a sfiorare i 3.000 metri, determinando una quota neve generalmente superiore ai 2.000 metri. Tuttavia, nelle strette valli interne del Piemonte, un’inversione termica nei bassi strati ha mantenuto temperature al suolo sotto lo zero. Questo contrasto termico ha favorito il congelamento immediato delle gocce di pioggia a contatto con il suolo e le superfici esposte, causando condizioni estremamente insidiose per la viabilità. Il fenomeno ha reso le strade ghiacciate e pericolose, aumentando il rischio di incidenti.

Le conseguenze si sono fatte sentire anche in Valle d’Aosta, dove il gelicidio ha portato alla chiusura di alcune arterie stradali principali. Questa mattina è stata interrotta in entrambe le direzioni l’autostrada A5 Torino-Aosta nel tratto compreso tra Verrès ed Entrèves. Solo verso le 9 è stato possibile riaprire la tratta tra Aosta e Quincinetto, mentre rimangono chiusi la tangenziale di Aosta, nel tratto tra Aosta Est e Aosta Ovest, e il collegamento autostradale fino a Entrèves.

Le ripercussioni sulla viabilità locale sono state inevitabili, con la formazione di code e rallentamenti sulla statale che attraversa la valle, utilizzata dagli automobilisti come alternativa all’autostrada. Le autorità continuano a monitorare la situazione, ma il fenomeno conferma la necessità di estrema prudenza nelle condizioni invernali, soprattutto in presenza di eventi atmosferici così insidiosi.

