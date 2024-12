Allerta Meteo Piemonte: tempesta di Foehn in arrivo con raffiche oltre i 150Km/h

MeteoWeb

Una fase di venti di Foehn molto intensi si prepara a interessare il Piemonte, con condizioni che si preannunciano tempestose soprattutto sulle aree alpine. Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, tra domenica sera e martedì, le raffiche potranno superare i 150 km/h in quota e raggiungere i 100 km/h nelle aree di sbocco vallivo. Anche le pianure del Piemonte occidentale e settentrionale saranno interessate da episodi di foehn, con raffiche intermittenti ma potenzialmente molto forti.

La dinamica atmosferica responsabile di questo evento è legata alla formazione e all’approfondimento di una depressione sulla Val Padana, in successiva traslazione verso l’Adriatico e i Balcani. Questo scenario favorirà un marcato gradiente barico orizzontale tra i versanti subalpini e nord-alpini, con differenze di pressione che potranno raggiungere i 15 hPa lunedì 23 dicembre. Tali condizioni alimenteranno i venti di foehn, rendendoli particolarmente intensi in montagna e percepibili anche nelle zone pianeggianti adiacenti.

L’impatto di questi venti sarà significativo, non solo per la loro forza, ma anche per gli effetti sul territorio. Le aree montane vedranno una drastica riduzione dell’umidità relativa e un riscaldamento temporaneo, mentre nelle pianure occidentali e settentrionali del Piemonte il foehn porterà schiarite, ma anche raffiche che potrebbero causare disagi e danni, in particolare tra domenica sera e lunedì sera.

La situazione si attenuerà solo a partire da mercoledì, con l’arrivo di un robusto anticiclone che si stabilirà sull’Europa centrale. Questo promuoverà un generale indebolimento dei venti, accompagnato da un graduale rialzo delle temperature in quota. Tuttavia, una nuova diminuzione delle temperature è già attesa a partire dal 27 dicembre, segnalando un ritorno a condizioni più tipicamente invernali.

L’evento mette in evidenza la forza dei venti di foehn nelle dinamiche meteorologiche alpine, con effetti significativi sia sul clima locale sia sul territorio circostante.

