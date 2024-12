Allerta Meteo Romagna, forti temporali e rischio allagamenti: accumuli fino a 100mm

MeteoWeb

Lunedì 9 dicembre si preannuncia una giornata di forte maltempo sulla Romagna, caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse che potrebbero provocare disagi sul territorio. Le precipitazioni, previste già dalle prime ore della notte, si intensificheranno progressivamente, con temporali e rovesci che interesseranno l’area adriatica, risalendo verso la fascia costiera e pedecollinare della regione. I fenomeni, spesso di forte intensità, potrebbero generare accumuli consistenti di pioggia, stimati tra i 30 e i 50 mm nel ravennate, mentre sul forlivese e il riminese si prevedono valori compresi tra i 40 e i 60 mm. Tuttavia, in alcune aree localizzate, gli accumuli potrebbero raggiungere picchi significativi fino a 70-100 mm in 24 ore, con particolare attenzione alla zona compresa tra la costa e le aree pedecollinari. Nelle zone interne, le precipitazioni potrebbero risultare meno intense, pur mantenendo un livello di criticità.

Le nevicate, inizialmente previste a quote superiori ai 600-800 metri, interesseranno principalmente le aree montane, con un progressivo innalzamento della quota neve fino a 800-1000 metri nel corso della giornata. Tuttavia, le piogge intense rappresentano il fenomeno predominante, con un elevato rischio di allagamenti urbani e di innalzamento repentino del livello di fossi e canali, rendendo necessaria la massima attenzione.

A fronte di queste previsioni, gli enti preposti hanno diramato un’allerta meteo arancione per temporali e criticità idrogeologica sulla Romagna. Si raccomanda alla popolazione di prestare particolare attenzione, evitando spostamenti non necessari nelle aree maggiormente colpite e mantenendo monitorata la situazione attraverso i canali ufficiali.

La persistenza delle condizioni perturbate richiede una gestione accurata delle emergenze e un costante aggiornamento, vista la possibilità di ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.