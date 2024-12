Allerta Meteo Romagna: neve fino a bassa quota tra la notte e domattina

MeteoWeb

Nelle prossime ore la Romagna sarà interessata da un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche, dovuto all’arrivo di un impulso freddo proveniente da nord. Questo sistema, seppur debole e veloce, sarà sufficiente a generare fenomeni di instabilità localizzati, favorendo la formazione di precipitazioni sparse. Durante la notte tra domenica e lunedì, l’aria fredda in arrivo favorirà il calo delle temperature, con la possibilità di fiocchi di neve che potrebbero raggiungere le prime colline del modenese e del bolognese. Sebbene in pianura la neve sia meno probabile, non si esclude del tutto qualche fiocco isolato, soprattutto durante le prime ore dell’evento.

Alle prime ore del mattino, i rovesci si estenderanno ai rilievi e alle pianure tra il bolognese orientale e la Romagna. In queste aree, la quota neve è prevista in rapido abbassamento, con fiocchi che potrebbero raggiungere altitudini comprese tra i 200 e i 400 metri. Particolarmente coinvolte saranno le zone tra il cesenate e il riminese, dove potrebbero verificarsi fenomeni di neve tonda, persino lungo la costa e nelle aree pianeggianti.

La perturbazione sarà di breve durata, con un miglioramento già nelle prime ore della mattinata di lunedì. Tuttavia, l’episodio potrebbe lasciare suggestivi scorci invernali, soprattutto nelle aree collinari e in alcuni tratti della Romagna.

