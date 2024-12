Allerta Meteo Sardegna: in arrivo pioggia, forte vento e mareggiate

MeteoWeb

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un’allerta meteo gialla per vento, mareggiate e pioggia, valida dalle 20 di sabato 7 dicembre alle 20 di domani, 8 dicembre. “La situazione sinottica europea è caratterizzata dalla presenza di un profondo sistema ciclonico con minimi chiusi sia al suolo che in quota localizzati sul Mar del Nord. A partire dalle prossime ore, il sistema ciclonico sopra descritto si muoverà verso sud-est raggiungendo l’Italia centrosettentrionale tra le giornate di oggi e domani e favorendo l’afflusso di aria fredda di origine polare sul Mediterraneo centro-occidentale”, si legge nel bollettino di allerta.

“Dalla tarda serata di oggi e fino alla tarda serata di domani, la Sardegna sarà interessata da venti forti da ovest nord-ovest, con rinforzi sino a burrasca sulle fasce costiere occidentali e settentrionali e sui rilievi maggiori. Tale fenomeno sarà accompagnato da mareggiate sulle coste esposte. Durante lo stesso periodo si prevedono inoltre precipitazioni localmente anche elevate, in particolare sulla Sardegna settentrionale e centro-occidentale. Le precipitazioni saranno prevalentemente a carattere di rovescio nel corso della notte e prevalentemente stratiformi durante la giornata di domani”, continua il bollettino.

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile regionale della Sardegna, inoltre, ha emesso un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) valida dalle ore 18:00 di stasera alle 20:59 di domani, 8 dicembre, per rischio idrogeologico sulle aree dell’Iglesiente, del Campidano e Montevecchio Pischinappiu (che comprende anche Oristano), Tirso, Gallura e Logudoro.

