Allerta Meteo Sardegna: piogge diffuse e abbondanti, neve fino alle colline

MeteoWeb

Un marcato peggioramento delle condizioni meteo sta per interessare la Sardegna, con precipitazioni diffuse e abbondanti attese a partire dalla serata di oggi, sabato 7 dicembre, e per tutta la giornata di domani, domenica 8 dicembre. Le aree settentrionali e quelle interne centrali dell’isola saranno le più colpite, ma nessun settore sarà completamente risparmiato da questa fase perturbata.

Il peggioramento è associato all’afflusso di aria artica marittima legata alla tempesta Darragh, attualmente centrata sul Mare del Nord. Questo sistema atmosferico, che convoglia verso sud correnti fredde e instabili, porterà un drastico cambiamento delle condizioni meteo sulla Sardegna. Il tepore degli ultimi giorni cederà rapidamente il passo a una vera e propria burrasca, caratterizzata da rovesci e temporali intensi accompagnati da violente raffiche di maestrale.

Le condizioni meteorologiche estreme interesseranno anche le zone montuose. Sul massiccio del Gennargentu, sopra i 1400 metri, si prevedono accumuli nevosi significativi, con stime che indicano la possibilità di 50-70 cm di neve fresca nelle prossime 24 ore. Inoltre, durante la fase più fredda del fenomeno, attesa nella mattinata di domani, le nevicate potrebbero spingersi localmente fino agli 800 metri di quota nei rilievi del centro e del nord della regione.

La Sardegna si prepara dunque a fare i conti con un’intensa fase di maltempo, che richiederà massima attenzione per i possibili disagi e rischi legati a condizioni avverse.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.