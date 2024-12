Allerta Meteo Sardegna: tempesta di maestrale causa blackout diffusi e danni alla rete elettrica

MeteoWeb

La Sardegna è attualmente investita da una violenta tempesta di maestrale che sta causando gravi disagi, in particolare alla rete elettrica. Migliaia di utenti risultano privi di energia elettrica, a causa dei danni provocati dalle raffiche di vento molto intense.

Le misurazioni effettuate dalle stazioni meteorologiche evidenziano una situazione estremamente critica. In diverse località dell’isola, le raffiche hanno raggiunto velocità comprese tra gli 80 e i 100 km/h. Il valore più alto è stato registrato presso la stazione di San Gavino, dove il vento ha toccato i 116 km/h, dimostrando tutta la forza di questa perturbazione.

Nel corso delle prossime ore, il maestrale dovrebbe attenuarsi leggermente, pur rimanendo intenso per il resto della giornata. Anche sabato sarà caratterizzato da una circolazione ventosa significativa, con il maestrale che continuerà a soffiare con forza su gran parte dell’isola.

Una nuova intensificazione dei venti è attesa per domenica, quando la direzione dovrebbe orientarsi verso un flusso più occidentale. La situazione richiede prudenza e attenzione, soprattutto nelle aree esposte e lungo le coste, dove il vento potrebbe causare ulteriori disagi e danni.

