Allerta Meteo, la Tempesta dell’Immacolata: effetti devastanti sull’Italia

MeteoWeb

Un significativo peggioramento delle condizioni atmosferiche è imminente e porterà i suoi effetti più intensi tra domenica e lunedì, quando una perturbazione atlantica, alimentata da aria fredda di origine artico-marittima, attraverserà l’Italia. Sospinta da forti correnti nord-occidentali, questa perturbazione si sposterà rapidamente verso il Tirreno, dove si assocerà a una ciclogenesi secondaria. Entro la prossima notte, il sistema si intensificherà rapidamente sul Golfo Ligure, raggiungendo il suo picco minimo domani nel primo pomeriggio, vicino alle coste toscane.

Domenica 8 dicembre, le precipitazioni interesseranno gran parte del Paese, coinvolgendo il Nord (escluse le aree occidentali del Piemonte e le coste liguri), il Centro-Sud e le Isole Maggiori. Le piogge saranno più organizzate e intense in Emilia, nella Lombardia sud-orientale, in Veneto e lungo le regioni tirreniche centro-meridionali. Qui le precipitazioni saranno diffuse e di moderata intensità. Sul versante adriatico centro-meridionale si verificherà un effetto di ombra pluviometrica, ma non mancheranno episodi di pioggia, generalmente di debole intensità. La Sicilia e la Sardegna saranno anch’esse interessate da fenomeni che varieranno da sparsi a diffusi, con nevicate sui rilievi oltre i 600-800 metri.

Le Alpi vedranno nevicate significative a quote comprese tra i 400 e gli 800 metri, con accumuli rilevanti, specialmente nel settore veneto. L’Appennino, a sua volta, sarà interessato da nevicate che partiranno dai 600-800 metri al Nord, raggiungendo quote più elevate verso Sud, fino ai 1400-1600 metri. Sui versanti padani dell’Appennino ligure ed emiliano, la neve potrebbe scendere a basse altitudini, tra i 200 e i 500 metri, con accumuli importanti tra il Levante Ligure e l’Emilia.

Le temperature subiranno una diminuzione generalizzata su tutto il territorio nazionale, rafforzando ulteriormente il carattere invernale di questa perturbazione. La giornata di domani rappresenterà, quindi, un momento di attenzione, con condizioni meteorologiche che richiederanno prudenza e preparazione, soprattutto nelle aree maggiormente esposte alle precipitazioni e alle nevicate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.