Allerta Meteo, Ionio Low: il ritorno del ciclone dimenticato che cambia il volto del Centro-Sud

MeteoWeb

Un fenomeno meteorologico quasi dimenticato, ma che ancora riesce a stupire per la sua forza e la sua peculiarità, si appresta a manifestarsi proprio in un periodo dell’anno in cui l’atmosfera sembra avvolta da un’aura di magia: la “Ionio Low“. A partire dalla serata di lunedì 23 dicembre, questa configurazione atmosferica sarà responsabile di condizioni di maltempo marcato sul Centro-Sud Italia, portando con sé piogge intense, nevicate e venti freddi provenienti dai quadranti orientali. Questa depressione localizzata determinerà un peggioramento generalizzato delle condizioni meteorologiche, interessando in particolare le regioni meridionali e quelle del medio-basso versante adriatico.

Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo saranno le zone più colpite, con precipitazioni abbondanti che, in molte aree, saranno accompagnate da temporali. Le piogge potrebbero raggiungere accumuli significativi in tempi brevi, incrementando il rischio di fenomeni alluvionali. Allo stesso tempo, l’abbassamento delle temperature favorirà abbondanti nevicate, soprattutto nelle aree interne e montane.

La “Ionio Low” rappresenta un evento meteorologico ormai sempre più raro nel panorama italiano, una rarità che può essere attribuita ai cambiamenti climatici globali e alle alterazioni che questi hanno indotto nelle dinamiche atmosferiche. Il riscaldamento globale, infatti, ha modificato la distribuzione delle aree di alta e bassa pressione, influenzando profondamente il comportamento delle correnti atmosferiche, come il jet stream. Queste variazioni a livello globale hanno inciso sulla frequenza e sulla formazione di depressioni cicloniche regionali come la “Ionio Low“, che una volta erano parte integrante del clima mediterraneo.

La progressiva riduzione della frequenza di tali configurazioni è un indicatore tangibile delle trasformazioni climatiche in corso. Tuttavia, quando si verificano, eventi come la “Ionio Low” dimostrano tutta la loro capacità di influenzare profondamente il quadro meteorologico, riportando alla memoria quegli episodi di maltempo intenso che un tempo erano più comuni. E così, proprio mentre l’inverno si avvicina al suo culmine, la “Ionio Low” ci ricorda quanto il nostro clima, pur evolvendosi, continui a riservare fenomeni di grande impatto e bellezza, sottolineando al contempo la necessità di comprendere e affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.