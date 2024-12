Prorogata l’allerta meteo in Toscana per neve per le zone appenniniche

MeteoWeb

Una depressione continua ad interessare il Mediterraneo centrale, determinando condizioni di tempo instabile. La Sala operativa della Protezione Civile della Toscana ha esteso l’allerta meteo gialla per neve per le zone appenniniche (Casentino e Valtiberina) fino alle 13 di domani, martedì 10 dicembre. Previste ancora nevicate per oggi sulla dorsale appenninica con accumuli fino a 10-20cm su Alto Mugello, Casentino, Valtiberina oltre i 600-700 metri e sui crinali più a nord (Mugello e Garfagnana) oltre i 700 metri. Domani mattina ancora possibili nevicate sugli stessi versanti.

