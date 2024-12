Allerta Meteo Veneto: vento forte su zone montane e pedemontane

MeteoWeb

Le previsioni meteo in Veneto prevedono fino alle prime ore di mercoledì 25 venti settentrionali spesso forti sulle zone montane in quota, a tratti anche nelle valli e sulle zone pedemontane (specie centro occidentali) per raffiche di Foehn. Alla luce di tali previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato la fase operativa di attenzione (allerta meteo gialla) per vento forte su zone montane e pedemontane, da riconfigurare, a livello locale, in pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del vento L’avviso è valido dalle 14 di oggi alle ore 6.00 del 25 dicembre 2024.

Inoltre, sono previste anche nevicate sul Veneto. “Lunedì e martedì venti forti settentrionali in quota, con Stau sui versanti esteri delle Alpi e Favonio sulle Alpi italiane, renderanno possibili degli annuvolamenti sulle Dolomiti più settentrionali associati ad eventuali fiocchi di neve a regime di burrasca nelle vette e lungo i pendii senza accumuli importanti mentre sulle altre zone il tempo rimarrà stabile e soleggiato. Mercoledì tempo stabile ovunque con venti in attenuazione”, si legge nel bollettino di allerta.

