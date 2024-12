Allerta Meteo: venti forti e piogge intense, l’Italia affronta un inizio dicembre turbolento

MeteoWeb

La seconda settimana di dicembre si apre in Italia con un quadro meteorologico instabile e diversi avvisi di allerta attivi. Il maltempo, alimentato da un sistema perturbato di origine atlantica, sta influenzando soprattutto l’Emilia-Romagna e le regioni centro-meridionali, con precipitazioni diffuse, forti venti e nevicate sui rilievi appenninici. Lunedì 9 dicembre, la situazione è particolarmente critica con un’allerta arancione per forti temporali che interessa la Calabria, in particolare le aree del versante tirrenico settentrionale, centro-settentrionale e centro-meridionale, oltre alla Romagna. Contestualmente, è in vigore un’allerta gialla in altre dieci regioni del Paese.

Le piogge più consistenti si concentrano su Emilia-Romagna, Campania, Basilicata e Calabria, in particolare sui settori tirrenici. La persistenza di queste condizioni sta richiedendo particolare attenzione nelle aree a rischio, soprattutto per i fenomeni intensi che potrebbero causare disagi e criticità idrogeologiche.

Nella giornata di martedì 10 dicembre, il Nord Italia vedrà un graduale miglioramento, con un calo delle precipitazioni e un temporaneo ritorno alla stabilità. Al Centro, tuttavia, persisterà la possibilità di piogge, specialmente nel Lazio e in Sardegna. Al Sud, l’instabilità continuerà a dominare, con rovesci e temporali attesi sulle aree costiere tirreniche di Campania e Calabria, così come in Basilicata.

Mercoledì 11 dicembre, l’instabilità si concentrerà ancora sulle regioni tirreniche del Sud e nelle zone costiere del basso Lazio, mentre il resto del Paese comincerà a godere di condizioni meteorologiche più stabili. Questo miglioramento sarà più evidente giovedì 12 dicembre, quando su tutta l’Italia si attende un generale ritorno al bel tempo. Tuttavia, questa tregua sarà di breve durata, poiché una nuova perturbazione è già in agguato, pronta a riportare il maltempo sul territorio nazionale.

