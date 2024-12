Le Alpi francesi si svegliano sotto una coltre di neve, Savoia sommersa | VIDEO

MeteoWeb

In attesa del Natale, le Alpi francesi si svegliano sotto una coltre di neve. La scorsa notte abbondanti nevicate hanno interessato la Savoia e l’Alta Savoia, trasformando il paesaggio in un paradiso bianco per sciatori e famiglie. L’episodio nevoso, definito “notevole” da Météo-France, ha messo 4 dipartimenti in allerta arancione per neve e ghiaccio: Ain, Savoia, Alta Savoia e Isère, con quest’ultimi in allerta anche per il rischio valanghe.

Le previsioni indicano accumuli fino a un metro sopra i 1.800 metri e 60 cm a 1.000 metri, accompagnati da venti forti che raggiungono i 100 km/h. Le autorità hanno chiesto agli automobilisti massima prudenza e l’uso di attrezzature invernali.

Le abbondanti nevicate, seppur gradite dai turisti, comportano rischi significativi. Grandi valanghe potrebbero colpire strade montane e infrastrutture. Stamattina, l’accesso francese al tunnel del Monte Bianco è stato temporaneamente chiuso per prevenire incidenti.

Francia, coltre di neve nei dipartimenti alpini in Savoia

