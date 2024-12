Alpinisti bloccati sul Gran Sasso, soccorsi sospesi per condizioni proibitive: “rischio di ipotermia”

MeteoWeb

Sono stato sospese poco dopo le 20 le operazioni di soccorso sul Gran Sasso dove due alpinisti di Rimini, di 42 e 48 anni, sono rimasti bloccati dal primo pomeriggio in un canale della Direttissima. La sospensione delle ricerche si è resa necessaria a causa delle condizioni proibitive. Le operazioni riprenderanno domattina. Uno dei due alpinisti è riuscito a contattare di nuovo il numero di emergenza ma aveva serie difficoltà di parola e secondo i soccorritori ciò rappresenta un chiaro segnale di assideramento. Sul Gran Sasso al momento la temperatura è scesa sotto lo zero. Si parla di meno otto gradi. “La situazione è complicata. Soprattutto per il rischio di ipotermia”, commenta uno dei soccorritori.

