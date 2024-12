I primi dettagli sugli alpinisti bloccati sul Gran Sasso e le ultime notizie

MeteoWeb

I due alpinisti bloccati in un canalone sul Gran Sasso sono della provincia di Rimini. I soccorritori stanno trovando numerose difficoltà per raggiungere i due che si trovano in un canalone ai lati della Direttissima. I due stavano scendendo dopo aver raggiunto la vetta quando sono scivolati. Immediata la richiesta di aiuto e subito sono partite le squadre del Soccorso Alpino con elementi da ogni parte dell’Abruzzo. A quanto pare uno dei due alpinisti riminesi avrebbe perso gli indumenti e lo zaino nella caduta.

