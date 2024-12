Alpinisti Gran Sasso: accertate le cause della morte

MeteoWeb

È stata effettuata dal medico legale, Giuseppe Sciarra, la ricognizione sui corpi dei due alpinisti Cristian Gualdi e Luca Perazzini, rispettivamente 48 e 42 anni, dispersi dal 22 dicembre sul Gran Sasso d’Italia e recuperati oggi. La ricognizione è servita per accertare il decesso per assideramento. Il magistrato della procura di Teramo, Laura Colica, ha riconsegnato le salme ai familiari per la celebrazione dei funerali che si terranno a Sant’Arcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, paese di origine dei due alpinisti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.