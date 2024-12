Alto Molise imbiancato dalla neve, piogge a quote più basse

MeteoWeb

Neve a quote collinari, piogge a quote più basse e vento intenso continuano a caratterizzare la situazione meteo in gran parte del Molise. La situazione ha mostrato un miglioramento a partire dalla giornata di Natale, con residue nevicate nelle prime ore del mattino, concentrate principalmente nelle zone dell’Alto Molise, del Matese, del Molise centrale e del Fortore. Tuttavia, il cielo resta nuvoloso o molto nuvoloso nelle aree centro-orientali della regione.

Dopo due giorni di nevicate intense (oltre 20 centimetri a Campobasso, tra 30 e 40 nelle località di montagna della regione) le temperature restano in molte zone attorno allo zero. Sono state riaperte le strade rimaste impraticabili per le bufere soprattutto alla vigilia di Natale e nella giornata di ieri. Ieri notte diversi gli automobilisti sorpresi dalla neve e rimasti bloccati nelle auto, soccorsi dai Vigili del fuoco. Negli ultimi tre giorni molti i blackout elettrici.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

