Natale da fiaba in Molise, Capracotta coperta da un metro di neve | FOTO

MeteoWeb

Durante le festività natalizie, l’Appennino ha ritrovato la sua veste invernale, con località come Capracotta, celebre per il suo soprannome di “regina della neve”, che si è risvegliata sotto un manto bianco di quasi un metro. Sebbene la neve in questa zona non sia un fenomeno raro, il borgo molisano continua a essere al centro di una straordinaria narrazione meteorologica grazie al record di accumulo nevoso che risale al 5 marzo 2015.

In quella giornata memorabile, una tempesta di neve di proporzioni eccezionali colpì Capracotta. Nel giro di sole 24 ore, la neve fresca raggiunse un incredibile spessore di 2,56 metri. Alcune fonti non ufficiali suggeriscono addirittura che tale accumulo si verificò in appena 18 ore, ma ciò che resta indiscusso è l’eccezionalità del fenomeno. Questo evento ha alimentato il dibattito tra appassionati di meteorologia e sostenitori dei record mondiali, poiché i 256 centimetri registrati potrebbero superare il record precedente detenuto dal 1921 dalla località di Silver Lake, in Colorado, con 193 centimetri di neve caduti in un solo giorno.

Il 5 marzo 2015, la situazione a Capracotta fu straordinariamente difficile. Una depressione a cuore freddo, che investì il Centro-Sud Italia, portò nevicate incessanti sin dalle prime ore del mattino. Per tutta la giornata, la neve cadde copiosa, accompagnata da venti impetuosi e condizioni di visibilità ridottissima. La bufera, con la sua intensità, costrinse molti abitanti a trovare modi inusuali per uscire di casa, persino attraverso le finestre, a causa dei cumuli che ostruivano porte e ingressi.

Le difficoltà non si limitarono alla giornata della nevicata. Nei giorni successivi, le temperature rimasero costantemente sotto lo zero, complicando ulteriormente la vita quotidiana degli abitanti. Nonostante i disagi, quell’evento straordinario ha lasciato un segno indelebile nella storia di Capracotta, rendendola un simbolo del fascino e della potenza dell’inverno appenninico.

Ancora oggi, questo piccolo borgo molisano continua a evocare meraviglia e curiosità, ricordando a tutti il legame profondo tra uomo e natura e l’imprevedibilità del clima, che sa trasformare un luogo in un’icona del paesaggio invernale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.