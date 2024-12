Un anno di successi per Roscosmos: obiettivi raggiunti e sfide future

MeteoWeb

Il 2024 si è rivelato un anno cruciale per l’esplorazione spaziale russa, segnando traguardi significativi e aprendo nuove prospettive per il futuro. Durante il suo messaggio di fine anno, il direttore generale di Roscosmos, Yuri Borisov, ha ripercorso i successi ottenuti e delineato i progetti per il 2025.

Uno degli eventi più importanti è stato il primo lancio del razzo pesante “Angara-A5” dal cosmodromo di Vostochny: rappresenta un passo fondamentale nello sviluppo di tecnologie avanzate e nel consolidamento delle infrastrutture spaziali russe. Inoltre, è stato approvato il calendario per la costruzione della nuova Stazione Orbitale Russa, che promette di rivoluzionare l’esplorazione spaziale del Paese.

Tra i momenti salienti del 2024, spicca anche il record mondiale stabilito dal comandante del corpo dei cosmonauti, Oleg Kononenko, che ha trascorso un totale di 1000 giorni nello Spazio. Questo risultato straordinario sottolinea la capacità e la dedizione dei cosmonauti russi nel superare i limiti dell’esplorazione umana.

Guardando al futuro, Roscosmos si prepara a potenziare ulteriormente il cosmodromo di Vostochny, sviluppare costellazioni di satelliti e progettare nuovi veicoli di lancio. Questi sforzi mirano a rafforzare la posizione della Russia come leader nel settore spaziale globale.

Nonostante le sfide, Borisov ha concluso il suo discorso con un messaggio di speranza, augurando a tutti i cittadini russi e alle loro famiglie un periodo di riposo, salute e successo per l’anno nuovo.

